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Путин в шутку предложил назначить Мутко мэром затопленного Тулуна

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, предложил в шутку назначить вице-премьера Виталия Мутко мэром Тулуна, пострадавшего от наводнения, во время встречи с жителями в Иркутской области.

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Путин раскритиковал работу нынешнего главы города Юрия Карих по ликвидации последствий ЧП и назвал ее некомпетентной, передает «РИА Новости». На просьбу одного из местных жителей назначить новую власть, глава государства сказал, что «можно Мутко назначить».

«Многие семьи — более 17 тыс. человек — лишились жилья. Огромные объемы жилого фонда требуют капитального ремонта. Решение этой проблемы продвигается также слишком медленно», — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что из федерального бюджета на решение этой проблемы целевым образом было выделено более 14 млрд рублей, сообщает телеканал «360».

Ранее в понедельник Путин прибыл в аэропорт Братска, из которого отправился в Тулун, чтобы проверить, как выполняются поручения по восстановлению населенного пункта.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

Общее число пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек. По словам главы региона, из них 23 тыс. человек уже получили компенсации в размере 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества, по 100 тыс. рублей — за полную.

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