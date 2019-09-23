Башкирия выделит 4 млн рублей на устранение последствий урагана

Около 4 млн выделили из бюджета Башкирии для ликвидации последствий урагана, который обрушился на регион 19 сентября. Об этом на оперативном совещании сообщил руководитель администрации главы республики Александр Сидякин.

В свою очередь глава Башкирии Радий Хабиров распорядился завершить восстановительные работы в самое ближайшее время. Деньги на них поступят в муниципалитеты уже сегодня, 23 сентября.

В результате урагана зафиксированы нарушения в системе электроснабжения 158 населенных пунктов. Это ощутили более 36 тыс. человек. Частично повреждены крыши двух частных и трех многоквартирных домов, 18 социальных и производственных объектов, пишет ИА «Башинформ».

В апреле на Башкирию обрушился ураганный ветер. На номер «112» поступило 208 сообщений о повреждении кровель домов, административных зданий, нарушениях энергоснабжения.