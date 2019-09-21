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Прокуратура Башкирии разберется с отказом детсада принять девочку-инвалида

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Фото: Depositphotos
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Прокуратура Башкирии начала проверку после сообщения о том, что девочку с деформацией лицевых костей не взяли в детский сад, чтобы «не пугала других детей». Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

«Прокуратурой Стерлитамакского района организована проверка. Надзорный орган даст правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц местного самоуправления, а также докторам поликлиники, курирующей ребенка», — уточнили в прокуратуре.

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На историю сельской девочки с врожденными патологиями отреагировали и в республиканском минздраве. Там сообщили, что ребенок был признан инвалидом еще в 2017 году.

«После выписки из родильного дома ребенок регулярно осматривается, в том числе на дому (…). Девочка проходит все необходимые обследования при проведении профилактических медицинских осмотров», — отметили в ведомстве.

На жалобы матери девочки о том, что ей не продлевают инвалидность, в минздраве ответили, что для этого ребенка должны осмотреть челюстно-лицевой хирург и ортопед. Ребенка пообещали госпитализировать в уфимскую больницу 23 сентября.

«Также решается вопрос о направлении в профильный федеральный центр для оказания ребенку высокотехнологической медицинской помощи», — пояснили в минздраве.

Ситуацию прокомментировали также в аппарате детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

«Уполномоченный по правам ребенка знает об этой ситуации, находится на связи с регионом. Если потребуется помощь на федеральном уровне, то аппарат уполномоченного готов оказать содействие», — сообщили там.

20 сентября в фонде «Радуга добра» рассказали историю девочки из поселка Алатан с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног. Как позже сообщала «Газета.ru», поле огласки в администрации детсада согласились принять ребенка, но только после операции на сросшихся пальцах.

17 сентября сообщалось о спасении малолетнего ребенка, который пять дней провел в квартире рядом с умершей матерью. Воспитатели детсада, куда ходил мальчик, заметили, что он перестал ходить на занятия. Истощенного ребенка доставили в больницу, правоохранители начали проверку.

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