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Минпросвещения прояснило правила установки видеокамер в садах и школах

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Минпросвещенния в ответ на запрос «Известий» уточнило правила установки видеокамер в школах и детских садах.

В ноябре на портале «Российская общественная инициатива» заканчивается голосование с петицией о введении обязательной видеорегистрации в детских садах и начальных классах.

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Применение средств видеонаблюдения непосредственно в помещениях детсадов и школ во время занятий допустимо исключительно с согласия всех участников образовательных отношений, включая сотрудников организации и родителей, рассказали в пресс-службе Минпросвещения.

«Использование средств видеонаблюдения — распространенная практика на территориях образовательных организаций, если речь идет о мерах безопасности», — подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь адвокат, специалист по судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми Мария Ярмуш рассказала «Известиям», что камеры наблюдения устанавливаются в школах и детских садах в соответствии с законодательством о противодействии терроризму в целях обеспечения безопасности.

«Составляется паспорт безопасности здания, где указываются кроме прочего количество и место нахождения камер слежения. Согласие или несогласие родителей в данном деле не требуется и ко вниманию не принимается», — сказала юрист.

По ее словам, по паспорту безопасности камеры слежения могут находиться как с наружи, так и внутри зданий. И не только в детских учреждениях, но и в магазинах, и всех местах с массовым пребыванием людей более 50 человек, заключила адвокат.

Ранее в сентябре стало известно, что в Тюменском районе в восьми школах установили камеры видеонаблюдения в столовых. До конца сентября планируется установить оборудование еще в 12 школах.

Как сообщает районная администрация, таким образом родители смогут видеть, как и что ест их ребенок в образовательном учреждении. Для этого потребуется компьютер или мобильное устройство.

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