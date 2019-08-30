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Колледж в Брянской области оснастили камерами по решению суда

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Прокуратура потребовала оснастить колледж в Брчнской области камерами видеонаблюдения. Добиться исполнения требования удалось через суд.

По данным правоохранительных органов, в индустриально-педагогическом колледже в Клинцах отсутствовала система видеонаблюдения. В прокуратуре считают, что ситуация угрожала безопасности учащихся и педагогов. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Сотрудники прокуратуры потребовали установить камеры через суд. На данный момент нарушения в колледже устранены.

Ранее сообщалось, что в правительстве разработали новые правила безопасности в школах и детских садах. Все учреждения оборудуют постами охраны, видеонаблюдением, тревожными кнопками и металлоискателями.

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