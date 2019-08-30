Колледж в Брянской области оснастили камерами по решению суда
Прокуратура потребовала оснастить колледж в Брчнской области камерами видеонаблюдения. Добиться исполнения требования удалось через суд.
По данным правоохранительных органов, в индустриально-педагогическом колледже в Клинцах отсутствовала система видеонаблюдения. В прокуратуре считают, что ситуация угрожала безопасности учащихся и педагогов. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».
Сотрудники прокуратуры потребовали установить камеры через суд. На данный момент нарушения в колледже устранены.
Ранее сообщалось, что в правительстве разработали новые правила безопасности в школах и детских садах. Все учреждения оборудуют постами охраны, видеонаблюдением, тревожными кнопками и металлоискателями.