Колледж в Брянской области оснастили камерами по решению суда

Прокуратура потребовала оснастить колледж в Брчнской области камерами видеонаблюдения. Добиться исполнения требования удалось через суд.

По данным правоохранительных органов, в индустриально-педагогическом колледже в Клинцах отсутствовала система видеонаблюдения. В прокуратуре считают, что ситуация угрожала безопасности учащихся и педагогов. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Сотрудники прокуратуры потребовали установить камеры через суд. На данный момент нарушения в колледже устранены.

Ранее сообщалось, что в правительстве разработали новые правила безопасности в школах и детских садах. Все учреждения оборудуют постами охраны, видеонаблюдением, тревожными кнопками и металлоискателями.