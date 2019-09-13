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Камеры видеонаблюдения установили в школьных столовых Тюменской области

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В Тюменском районе в восьми школах установили камеры видеонаблюдения в столовых. До конца сентября планируется установить оборудование еще в 12 школах.

Как сообщает районная администрация, таким образом родители смогут видеть, как и что ест их ребенок в образовательном учреждении. Для этого потребуется компьютер или мобильное устройство, пишет портал «Наш город».

По словам руководителя комбината питания «Магия вкуса» Марины Сысковой, записи не могут попасть в третьи руки.

Тюменская область стала первым регионом в России, который пошел на подобный эксперимент. Организаторы проекта отмечают, что внедрение подобной технологии поможет закрыть многочисленные вопросы родителей в отношении питания их детей.

Ранее в сентябре Роспотребнадзор дал рекомендации, как грамотно организовать питание школьника для сохранения его физического здоровья, а также полноценного усвоения учебной программы.

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