Камеры видеонаблюдения установили в школьных столовых Тюменской области

В Тюменском районе в восьми школах установили камеры видеонаблюдения в столовых. До конца сентября планируется установить оборудование еще в 12 школах.

Как сообщает районная администрация, таким образом родители смогут видеть, как и что ест их ребенок в образовательном учреждении. Для этого потребуется компьютер или мобильное устройство, пишет портал «Наш город».

По словам руководителя комбината питания «Магия вкуса» Марины Сысковой, записи не могут попасть в третьи руки.

Тюменская область стала первым регионом в России, который пошел на подобный эксперимент. Организаторы проекта отмечают, что внедрение подобной технологии поможет закрыть многочисленные вопросы родителей в отношении питания их детей.

Ранее в сентябре Роспотребнадзор дал рекомендации, как грамотно организовать питание школьника для сохранения его физического здоровья, а также полноценного усвоения учебной программы.