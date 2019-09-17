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Ребенок провел пять дней в квартире с мертвой матерью и попал в реанимацию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Башкирии ребенок, который пять дней находился дома наедине с трупом матери, был госпитализирован в истощенном состоянии в отделение реанимации. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил глава Янаульского района Ильшат Вазигатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Первыми тревогу забили воспитатели детского сада, куда ходил мальчик. «С 30 августа воспитатели не могли дозвониться до матери ребенка и нашли ее подругу, у которой были ключи от квартиры. Открыв дверь, женщина увидела труп и крайне истощенного ребенка», — рассказал Вазигатов.

Сейчас врачи оказывают мальчику всю необходимую помощь.

Глава района выразил надежду, что ребенок придет в себя после пережитого стресса. Он добавил, что семья не стояла на учете как неблагополучная.

После этого инцидента районные власти поручили руководству школ и детсадов взять под особый контроль семьи, где ребенка воспитывает один взрослый.

Как сообщает портал Bash.news, по факту случившегося ведется доследственная проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства смерти 44-летней женщины. Тело погибшей отправили на экспертизу.

22 июля Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Краснодарского края о незаконном лишении свободы своего 10-летнего сына. По данным следствия, он посадил мальчика на цепь в сарае и уехал. Мальчик сумел освободиться, его отправили в больницу.

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