На Кубани бизнесмен держал на цепи в сарае своего 10-летнего сына

Мужчина посадил своего 10-летнего сына на цепь в селе Великовечное в Краснодарском крае. Мальчику удалось убежать, когда отец повез жену в больницу на роды. Против жителя Краснодарского края возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России.

Ребенку удалось оторвать доску, к которой крепилась цепь. 18 июля он пришел в местный магазин с обрывком цепи с навесным замком на шее. Мальчик рассказал, что днем его заставляли работать и помогать отцу-бизнесмену, а на ночь приковывали в сарае.

Пострадавший мальчик является сыном мужчины от первого брака. Отец лишил его мать родительских прав через суд и стал использовать мальчика на хозяйстве во время каникул. О том, что 10-летним школьником что-то не так, сообщала его учительница, но полиция не заинтересовалась делом, уточняет телеканал «360».

Местные жители рассказывали, что таким образом отец занимался «воспитанием сына» и пытался отучить его воровать.

В настоящее время ребенок находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова связалась с детским омбудсменом в Краснодарском крае и следит за ситуацией с 10-летним мальчиком, передает «РИА Новости».

В пресс-службе омбудсмена отметили, что официальные запросы с просьбой проверить информацию и принять необходимые процессуальные меры направлены в Белореченский межрайонный следственный отдел СУСК РФ по Краснодарскому краю и в адрес замглавы муниципального образования по социальным вопросам.

19 июня японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям. Решение было принято на заседании верхней палаты законодательного органа. Поправки вступят в силу с 1 апреля 2020 года.