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Москвичка сбросила двоих детей с моста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Москве женщина сбросила с моста двоих детей, после чего попыталась совершить суицид. По данному факту следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетних детей (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), говорится на сайте Следственного комитета (СК) России 17 сентября.

Инцидент произошел 17 сентября на проспекте Защитников города Москвы. Женщина перекинула детей через парапет моста, они упали на землю. Совершить самоубийство ей помешали прохожие, уточняет «Газета.ру».

«Дети доставлены в детское городское медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Женщина помещена в психиатрическую больницу», — рассказали в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия и назначают экспертизы для оценки состояния здоровья женщины. О ее личности также ничего неизвестно.

Ранее в этот день спасатели вытащили из Москвы-реки двух мужчин. Потерпевшие были в нетрезвом виде. Как они попали в реку — неизвестно.

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