Москвич купил лотерейный билет за 200 рублей и выиграл 286 млн

Житель Москвы купил лотерейный билет и выиграл более 286 млн рублей, сообщается на сайте «Столото» в понедельник, 16 сентября.

Счастливый билет «Гослото» обошелся победителю в 200 рублей. Теперь ему необходимо обратиться в московский центр «Столото», чтобы забрать выигрыш.

Имя удачливого жителя столицы не раскрывается.

Ранее в сентябре сообщалось, что житель Магадана выиграл в лотерею суперприз в 2,3 млн рублей, при этом не угадав ни единого числа из билета.