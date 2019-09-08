Канадец выиграл $3,8 млн в национальную лотерею

Житель канадской провинции Онтарио получит выигрыш национальной лотереи «6 из 49» в размере 5 млн канадских долларов ($3,8 млн). Об этом сообщили представители компании OLG, организовавшей розыгрыш, в воскресенье, 8 сентября.

Выигрышными оказались номера 25, 28, 37, 38, 42 и 48, бонус-числом лотереи стало 34. Отмечается, что один из обладателей победного билета купил его в провинции Онтарио. Там же был куплен билет, выигравший утешительный приз в размере 1 млн канадских долларов ($760 тыс.).

Согласно правилам игры обладатель победного билета должен предъявить его организаторам, а его имя станет известно широкой общественности.

Ранее, 4 сентября, житель Иркутска, купивший лотерейный билет, выиграл более 3,5 млн рублей.