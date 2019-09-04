Житель Иркутска выиграл более 3,5 млн рублей в лотерею

Житель Иркутска, купив лотерейный билет за 40 рублей, выиграл более 3,5 млн рублей. Ему удалось угадать все числа в первом поле билета.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, в 2018 году лотерейными миллионерами стали 19 жителей Приангарья. Рекорд региона в этой области был зафиксирован в июле прошлого года — счастливчик получил более 8 млн рублей.

3 сентября сообщалось, что жителю Магадана удалось выиграть в лотерею суперприз в 2,3 млн рублей. При этом он не угадал ни одной цифры.