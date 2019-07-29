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Француз получит €163 млн по потерянному лотерейному билету

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Фото: VTM NIEUWS/nieuws.vtm.be
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Житель Франции отсудил свой выигрыш в размере €163 млн по потерянному лотерейному билету. Об этом пишет газета Dauphine Libere.

По данным издания, мужчине нужно будет выкупить билет за 7,7% от суммы выигрыша. Розыгрыш тиража лотереи EuroMillions прошел еще в сентябре 2011 года, но его победитель из департамента Кальвадос потерял свой билет, который позднее на улице нашла другая местная жительница. Это оказался второй по размеру выигрыш в истории страны.

Женщина не смогла получить деньги, потому что истинный владелец счастливого билета успел обратиться к национальному оператору лотерей Francaise des Jeux и предоставил доказательства своих прав на приз.

Для выхода из ситуации организаторы лотереи предложили игроку выкупить потерянный билет за €12 млн (7,5% общей суммы). Парижский суд утвердил сделку 26 июля.

Даже с вычетом компенсации этот выигрыш остается вторым в истории страны, уступая только призу в €170 млн, который был разыгран в ноябре 2012 года, сообщает телеканал «360».

27 июля сообщалось, что в Канаде разыграли джекпот на сумму $45,5 млн.

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