Не угадавший ни одного числа магаданец выиграл в лотерею 2,3 млн рублей

Житель Магадана выиграл в лотерею суперприз в 2,3 млн рублей, при этом не угадав ни единого числа из билета, пишет 3 сентября MagadanMedia.

Отмечается, что мужчина поучаствовал в быстрой лотерее, которая проходит каждые 15 минут. Ее суть в том, чтобы угадать 12 чисел от одного до 24. При этом суперприз может достаться и тому, кто умудрится не угадать ни одного числа.

Счастливчик приобрел свой лотерейный билет всего за 60 рублей, отмечает РЕН ТВ.

В июне сообщалось, что в США мужчина выиграл джекпот лотереи размером в $1 млн в свой день рождения.