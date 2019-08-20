Прямой эфир

Жители Австралии 10 лет ставили в лотерее на одни и те же числа и сорвали джекпот

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Австралии компания друзей в течение 10 лет играла в лотерею TattsLotto и ставила на одни и те же номера, пока не сорвала джекпот. Об этом пишет The Daily Mail.

Выигрыш счастливчиков составил около 1 млн австралийских долларов (свыше 45 млн рублей). По словам одного из друзей, который пожелал остаться неизвестным, все эти годы он твердил остальным членам компании, что их ждет успех, если они проявят настойчивость и твердость.

«Эта новость (о выигрыше. — Ред.) сделала мой день. Я не могу дождаться, чтобы позвонить своим друзьям и сказать им! Они будут счастливы!» — приводит телеканал «360» слова одного из победителей лотереи.

Отмечается, что за это время все восемь друзей разъехались по разным городам, но сохранили отношения и не забыли про традицию. Они в складчину покупали билеты и вписывали в них цифры 19, 23, 35, 6, 28, 24, 38 и 29.

14 августа сообщалось, что супружеская пара в Англии выиграла в лотерею благодаря голодному коту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Француз получит €163 млн по потерянному лотерейному билету
В Канаде разыграли джекпот на сумму $45,5 млн

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019