Жители Австралии 10 лет ставили в лотерее на одни и те же числа и сорвали джекпот

В Австралии компания друзей в течение 10 лет играла в лотерею TattsLotto и ставила на одни и те же номера, пока не сорвала джекпот. Об этом пишет The Daily Mail.

Выигрыш счастливчиков составил около 1 млн австралийских долларов (свыше 45 млн рублей). По словам одного из друзей, который пожелал остаться неизвестным, все эти годы он твердил остальным членам компании, что их ждет успех, если они проявят настойчивость и твердость.

«Эта новость (о выигрыше. — Ред.) сделала мой день. Я не могу дождаться, чтобы позвонить своим друзьям и сказать им! Они будут счастливы!» — приводит телеканал «360» слова одного из победителей лотереи.

Отмечается, что за это время все восемь друзей разъехались по разным городам, но сохранили отношения и не забыли про традицию. Они в складчину покупали билеты и вписывали в них цифры 19, 23, 35, 6, 28, 24, 38 и 29.

14 августа сообщалось, что супружеская пара в Англии выиграла в лотерею благодаря голодному коту.