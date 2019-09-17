Спасатели вытащили из Москвы-реки двух пьяных мужчин. Об этом 17 сентября сообщило Агенство городских новостей «Москва» со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что нетрезвые пловцы были замечены в районе Новоспасского моста. Спасатели выдвинулись к месту назначения и вытащили их из воды. После чего их передали медикам.

8 сентября сообщалось, что в Крыму во время шторма погибли два человека. Отмечается, что инциденты произошли в Ялте, при этом еще двух человек удалось спасти.