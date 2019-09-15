В Свердловской области погибли три человека в утонувшем в реке «УАЗе»

В Нижнетурьинском округе Свердловской области в реке утонул автомобиль «УАЗ», в результате чего погибли три пассажира, пишет в воскресенье, 15 сентября, «РИА Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Отмечается, что автомобиль начал тонуть, когда пять человек пытались пересечь на нем вброд реку Ис. Двое из них смогли выбраться, трое погибли. Уточняется, что это были мужчины.

6 сентября автомобиль «УАЗ» с пассажирами утонул в реке в Забайкалье. Уточнялось, что одному человеку удалось спастись. Предположительно он являлся водителем автомобиля. По предварительной информации, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В июле сообщалось, что автомобиль «УАЗ» упал в реку в Тыве. В результате девять человек погибли, двое были спасены. Еще одного не нашли, предполагается, что он был за рулем автомобиля. Машина пыталась переправиться через реку в необорудованном для этого месте.