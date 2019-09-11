Российский турист утонул на курорте Поморие в Болгарии

Российский турист утонул в море в районе болгарского курорта в городе Поморие на южном черноморском побережье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Бургаса 11 сентября.

В сообщении говорится, что ЧП произошло 10 сентября. 72-летний россиянин стал жертвой так называемого мертвого волнения (опасное течение, появляющееся под поверхностью воды). На пляже другого курорта, Обзор, произошел аналогичный инцидент с гражданином Украины.

«Тела погибших доставлены в морг Бургаса для проведения судебно-медицинской экспертизы», — уточняет полиция.

Генеральное консульство России в Варне проверяет информацию о смерти гражданина России, заявил ТАСС российский генконсул Владимир Климанов.

Летом 2018 года из-за мертвого волнения в Болгарии с начала летнего сезона погибли восемь человек. Туристам было рекомендовано осторожно плавать в морях курортов Созополь, Ахтополь, Синеморец, Поморие, Приморско, Солнечного Берега. На северном побережье страны потенциально опасны пляжи в Золотых Песках, Варне, а особенно — в Камчии.

Волны мертвого течения особенно опасны на мелководье, где могут развить большую скорость. Они не выталкивают пловца на берег, а, наоборот, утягивают в море. Спасатели советуют не пытаться сопротивляться, не плыть к берегу, а переждать, поскольку скорость мертвого волнения быстро ослабевает.