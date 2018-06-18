«Мертвое волнение» унесло жизни восьми человек в Болгарии

Восемь человек утонули в Болгарии с начала летнего сезона из-за так называемого мертвого волнения, пишет портал Nova.

Туристам рекомендуется плавать с осторожностью на пляжах курортов Созополь, Ахтополь, Синеморец, Поморие, Приморско, а также Солнечного Берега. В свою очередь, на северном побережье Болгарии потенциально опасны пляжи на курортах Золотые Пески, в Варне, особенно в Камчии.

«С начала летнего сезона в Болгарии зафиксировано рекордное число утонувших из-за «мертвого волнения» в Черном море — восемь человек. В связи с этим 17 пляжей объявили о повышенном уровне опасности для купания», — говорится в сообщении.

«Мертвым волнением» называется опасное течение, появляющееся под поверхностью воды. Такие волны особенно опасны на мелководье, где способны развить большую скорость. При этом волны не выталкивают человека на берег, а наоборот, утягивают в море. Поэтому спасатели советуют не пытаться сопротивляться, не плыть к берегу, а переждать, так как скорость «мертвого волнения» быстро ослабевает.