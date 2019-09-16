Педофил четыре дня удерживал и насиловал школьницу в Москве

Мужчина четыре дня удерживал и насиловал 13-летнюю школьницу в квартире на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 16 сентября.

Инцидент произошел на 1-й Новокузьминской улице. 32-летний уроженец Магнитогорска Артем А. избил девочку и несколько раз изнасиловал. Ребенку удалось вернуться домой только через четыре дня.

Злоумышленника уже задержали и заключили под стражу. Известно, что ранее мужчина был судим за разбой.

В отношении педофила возбудили уголовное дело по двум статьям: «Изнасилование» и «Незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетней».

Ранее в сентябре сообщалось, что в Сочи неизвестный изнасиловал девушку и сбросил ее с моста. Пострадавшая погибла.