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Педофил четыре дня удерживал и насиловал школьницу в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мужчина четыре дня удерживал и насиловал 13-летнюю школьницу в квартире на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 16 сентября.

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Инцидент произошел на 1-й Новокузьминской улице. 32-летний уроженец Магнитогорска Артем А. избил девочку и несколько раз изнасиловал. Ребенку удалось вернуться домой только через четыре дня.

Злоумышленника уже задержали и заключили под стражу. Известно, что ранее мужчина был судим за разбой.

В отношении педофила возбудили уголовное дело по двум статьям: «Изнасилование» и «Незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетней».

Ранее в сентябре сообщалось, что в Сочи неизвестный изнасиловал девушку и сбросил ее с моста. Пострадавшая погибла.

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