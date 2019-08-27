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В Нижегородской области подростки избили 14-летнюю девочку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Нижегородской области расследуют избиение 14-летней девочки сверстницами. Как сообщили во вторник, 27 августа, в пресс-службе регионального управления МВД России, возбуждено уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ).

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19 августа об избиении девочки сообщила в полицию ее мать. Выяснилось, что накануне 16-летняя знакомая пострадавшей назначила ей встречу в Ленинском районе города. На встречу вместе со старшей девушкой пришли две ее приятельницы. Между подростками завязался конфликт, в итоге сверстницы избили дочь заявительницы.

Полиция установила всех участниц конфликта — это две 14-летние школьницы, которые ранее не состояли на учете в ПДН, и их 16-летняя знакомая.

Старшая девочка обучается в техникуме и тоже состоит на учете в ПДН с июня 2019 года. Она привлекла к себе внимание правоохранительных органов, устроив драку с мальчиком. Тогда ее мать привлекли к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Теперь по этой статье ответят родители всех трех сообщниц.

18 июля сообщалось о возбуждении уголовного дела в связи с избиением девочки в Пензенской области. Там подростки напали на сверстницу и сняли избиение на видео. Правоохранительные органы заинтересовались этим случаем, после того как ролик попал в интернет.

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