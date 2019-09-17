Кузнецова допустила встречу избитой девочки из Ингушетии с ее матерью

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова допустила организацию встречи девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, с ее родной матерью. Об этом сообщается на сайте пресс-службы детского омбудсмена.

16 сентября Кузнецова навестила девочку в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где находится Айша. По ее словам, ребенок скучает по маме.

«Мы на связи со Следственным комитетом, и нам известно, что в отношении матери не возбуждено уголовное дело, она не является ни подозреваемой, ни обвиняемой», — сказала Кузнецова, отметив, что в данной ситуации ничто не препятствует встрече Айши с мамой.

Ребенок идет на поправку — «бегает и ее не догнать», хотя еще месяц назад Айша могла лишь ходить. Девочка общительная и активная, у нее хороший аппетит. Однако выписывать ее еще рано, отметила Кузнецова.

Семилетнюю Айшу привезли в больницу в Назрани 4 июля. У ребенка диагностировали множественные травмы, в тяжелом состоянии ее отправили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. 7 августа врачам пришлось ампутировать ей часть правой руки.

Опекуном девочки являлась ее родная тетя, женщину задержали и 12 июля предъявили ей обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, она взята под стражу. Известно, что ребенок воспитывался в семье без оформления документов, в том числе об опекунстве.

14 августа мать Айши изъявила желание забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву. Однако детский омбудсмен в Ингушетии Зарема Чахкиева отказала ей в этом, отметив, что женщина объявилась спустя долгое время после начала событий. В ответ мать Айши устроила скандал.