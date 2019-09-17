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В Хакасии задержан пытавшийся задушить незнакомую девочку мужчина

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS
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В Хакасии задержали мужчину, который пытался задушить незнакомую девочку. Как сообщили во вторник, 17 сентября, в республиканском управлении Следственного комитета России, в отношении жителя Черногорска возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 УК РФ).

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По версии следствия, 22 мая 2019 года злоумышленник, находясь около детского сада, встретил семилетнюю девочку. По неизвестной причине он схватил ребенка, привел на веранду игровой площадки и начал душить.

«Мужчине не удалось довести преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам. Подозреваемый с места преступления скрылся», — сообщили в СК. Как сообщало в мае издание «Хакасия», мужчина услышал голоса и отвлекся, и девочка сумела сбежать. Позже она описала приметы напавшего на нее.

Когда злоумышленника задержали и стали допрашивать, он отказался давать показания. В данный момент решается вопрос о заключении 38-летнего мужчины под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

31 августа сообщалось о нападении на ребенка в Ульяновской области. Там 43-летний мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, набросился с вилкой на двухлетнюю девочку. Ребенка доставили в больницу, нападавший был задержан.

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