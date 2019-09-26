Банкротство Thomas Cook не помешает свадьбе Томаса Кука

Свадьба британца Томаса Кука, оказавшаяся под угрозой из-за банкротства туроператора Thomas Cook, всё же состоится. Организацией торжества на острове Родос занялись глава местного офиса туроператора и руководство отеля, в котором остановились будущие супруги.

Церемония, как и планировалось, состоится в пятницу, 27 сентября. Друзья и родственники пары (в общей сложности около 30 человек) прибудут из Великобритании вовремя, сообщает Афинско-Македонское агентство новостей.

23 сентября СМИ рассказали о британце Томасе Куке и его невесте Амелии Бинч, которые планировали свадьбу на греческом острове. Из-за банкротства туроператора им заявили, что церемония может не состояться, так как ее обслуживание входило в пакет услуг компании, а половина гостей не могла вылететь из Великобритании. Кук подчеркнул, что фирма обещала ему сюрприз как своему тезке, но это не то, чего он ожидал.

Thomas Cook — старейший туроператор в мире, работавший с 1841 года, объявил о ликвидации 23 сентября. Долг компании составил £1,7 млрд. Около 600 тыс. клиентов оператора остались за рубежом. Примерно четверть из них — британцы, их возвращение может обойтись государству в £600 млн.