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Американец сделал девушке предложение необычным способом и умер

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Фото: facebook.com
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Житель США Стивен Вебер решил поразить свою девушку, сделав ей предложение руки и сердца во время отпуска в Танзании, но погиб, пишет Sky News.

По данным телеканала, молодой человек и его возлюбленная Кенешей Антуан сняли для отдыха небольшой деревянный домик, одна из комнат которого была частично погружена в океан.

Когда девушка любовалась подводными видами, Ситвен подплыл к окну, держа в руках лист бумаги с просьбой выйти за него и помолвочное кольцо.

«Я не могу задержать дыхание достаточно долго, чтобы перечислить все, что я люблю в тебе. Но все, что я люблю в тебе, я люблю больше каждый день!» — говорилось в листе.

Кенеша опубликовала видео трогательного момента в Facebook, но отметила, что этот день стал для нее самым печальным в жизни, так как на поверхность Стивен не всплыл.

Что именно случилось с женихом, она не уточнила.

В августе сообщалось, что житель Вьетнама устроил свадьбу на похоронах своей невесты. Когда девушка занималась подготовкой к свадьбе, она погибла в ДТП.

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