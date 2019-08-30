Жених сыграл свадьбу на похоронах невесты во Вьетнаме

Житель вьетнамского города Хошимин устроил свадьбу на похоронах своей погибшей невесты.

Пара работала вместе в Японии. Когда они решили пожениться, невеста вернулась во Вьетнам для подготовки к свадьбе. Однако результате ДТП девушка погибла, сообщает портал AsiaOne.

После этого жених отправился во Вьетнам на похороны. Во время церемонии прощания мужчина надел обручальное кольцо, а второе положил перед фотографией невесты, передает сетевое издание m24.ru.

26 августа стало известно, что в США молодожены погибли в ДТП всего лишь через несколько минут после свадьбы. Их автомобиль столкнулся с пикапом, который перевозил трактор на прицепе.