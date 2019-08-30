Прямой эфир

Жених сыграл свадьбу на похоронах невесты во Вьетнаме

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель вьетнамского города Хошимин устроил свадьбу на похоронах своей погибшей невесты.

Пара работала вместе в Японии. Когда они решили пожениться, невеста вернулась во Вьетнам для подготовки к свадьбе. Однако результате ДТП девушка погибла, сообщает портал AsiaOne.

После этого жених отправился во Вьетнам на похороны. Во время церемонии прощания мужчина надел обручальное кольцо, а второе положил перед фотографией невесты, передает сетевое издание m24.ru.

26 августа стало известно, что в США молодожены погибли в ДТП всего лишь через несколько минут после свадьбы. Их автомобиль столкнулся с пикапом, который перевозил трактор на прицепе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Индии 13 человек погибли в результате наезда грузовика на свадебную процессию
В ОАЭ женщина подала на развод из-за отсутствия ссор с мужем

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019