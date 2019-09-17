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В Петербурге прошла свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Юсуповском дворце Санкт-Петербурга во вторник, 17 сентября, прошла свадебная церемония режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.

Место проведения свадебной церемонии до последнее момента держалось в секрете, чтобы уберечь таинство брака от посторонних глаз. Даже, когда стало известно, что бракосочетание пройдет в Юсуповском дворце, попасть туда без приглашения было невозможно.

Юсуповский дворец — памятник истории и культуры федерального значения — расположенный на набережной реки Мойки, как нельзя лучше подходит для торжественных церемоний.

В распоряжении Пятого канала оказались видеокадры, не которых видно, как гости прибывают в роскошный исторический особняк. Несмотря на дождь, на свадьбу Федора Бондарчука и Паулины Андреевой прибыло немало знаменитостей. Они прибыла на церемонию не на персональных авто, а на специально организованных микроавтобусах.

Среди гостей вечера были замечены генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и продюсер Игорь Угольников.

Также, прикрываясь зонтом от дождя телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов. От комментариев они отказались.

После церемонии бракосочетания новоиспеченные молодожены Федор Бондарчук и Паулина Андреева, а также их знаменитые гости, переместились в одной из заведений на Невском проспекте, где и проходит непосредственно празднование свадьбы.

Бондарчук и Андреева начали встречаться в 2015 году.

Паулина Андреева родилась в Ленинграде в 1988 году в семье, не имеющей отношения к искусству. В 2011 году она окончила школу-студию МХАТ. Актриса известна зрителям по работам в сериалах «Оттепель» и «Метод».

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