В Китае женщина открыла аварийный выход для проветривания салона самолета

В Китае пассажирка самолета открыла дверь аварийного выхода перед взлетом из-за духоты. Сначала женщина пожаловалась бортпроводникам, что ей нечем дышать и воздух в салоне слишком спертый. Однако когда ей никто не помог, она решила проблему сама, пишет The Mirror.

Инцидент произошел на самолете китайской авиакомпании Xiamen Airlines, который направлялся в город Ланьчжоу.

Стюардессы попросили пассажирку подождать, пока авиалайнер взлетит, чтобы включить кондиционер. Однако она никого не стала слушать и вопреки запретам открыла дверь аварийного выхода, сообщает сайт kp.ru.

Некоторое время женщина просидела у распахнутой двери, пока члены экипажа не вызвали полицию. Стражи порядка сняли пассажирку с рейса.

Согласно законодательству Китая, правонарушители, наносящие вред самолету, должны быть приговорены к 10–15 суткам ареста.

24 сентября авиадебошира задержали на самолете, летевшем из Самары в Москву. По предварительной информации, он был в состоянии алкогольного опьянения. Предположительно, конфликт возник из-за просьбы мужчины пересадить к нему в бизнес-класс знакомого из эконома.