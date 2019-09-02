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Пассажир ударил стюардессу за просьбу не курить в полете

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Фото: ТАСС/Aviation-images.com
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Один из пассажиров самолета авиакомпании «Азимут» ударил бортпроводницу за просьбу не курить на борту лайнера. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на рейсе Ростов-на-Дону–Владикавказ. Нарушитель пронес на борт воздушного судна электронную сигарету и попытался закурить. После того как стюардесса сделала ему замечание, дебошир начал оскорблять ее, угрожать, а потом ударил по щеке.

Стюардесса попросила привлечь мужчину к ответственности. Выясняются обстоятельства случившегося.

В середине июня самолет Барселона–Москва экстренно сел в Варшаве, из-за того что пьяный пассажир бизнес-класса устроил дебош на борту. 36-летнему жителю Челябинской области может грозить штраф в несколько тысяч евро.

В конце января суд арестовал на два месяца авиадебошира Андрея Тищенко. По данным следствия, он устроил беспорядки на рейсе Санкт-Петербург–Анталья 29 января и ударил бортпроводницу. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи для оказания медицинской помощи пострадавшей.

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