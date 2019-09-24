Прямой эфир

Авиадебошира задержали на рейсе Самара—Москва

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиадебошира задержали на самолете, летевшем из Самары в Москву. Об этом сообщил РЕН ТВ, в распоряжении которого оказалось видео инцидента.

На кадрах видно, что мужчина ходит по салону самолета и не реагирует на замечания бортпроводников. По предварительной информации, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, он обращался к экипажу и говорил, что они не могут себя вести подобным образом. Предположительно, конфликт возник из-за просьбы дебошира пересадить к нему в бизнес-класс знакомого из эконома. После отказа мужчина угрожал физической расправой.

Кроме того, телеканал сообщил о том, что стала известность личность авиадебошира. Им оказался директор фирмы «У Палыча».

2 августа транспортная полиция начала проверку после сообщения о дебошире на борту самолета, следовавшего из Ростова-на-Дону во Владикавказ. О противоправных действиях пассажира сообщил командир воздушного судна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пьяного пилота сняли с рейса Тюмень–Сургут по пути на работу
Пассажир ударил стюардессу за просьбу не курить в полете

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019