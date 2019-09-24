Авиадебошира задержали на рейсе Самара—Москва

Авиадебошира задержали на самолете, летевшем из Самары в Москву. Об этом сообщил РЕН ТВ, в распоряжении которого оказалось видео инцидента.

На кадрах видно, что мужчина ходит по салону самолета и не реагирует на замечания бортпроводников. По предварительной информации, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, он обращался к экипажу и говорил, что они не могут себя вести подобным образом. Предположительно, конфликт возник из-за просьбы дебошира пересадить к нему в бизнес-класс знакомого из эконома. После отказа мужчина угрожал физической расправой.

Кроме того, телеканал сообщил о том, что стала известность личность авиадебошира. Им оказался директор фирмы «У Палыча».

2 августа транспортная полиция начала проверку после сообщения о дебошире на борту самолета, следовавшего из Ростова-на-Дону во Владикавказ. О противоправных действиях пассажира сообщил командир воздушного судна