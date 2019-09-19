Пьяного пилота сняли с рейса Тюмень–Сургут по пути на работу

Полиция сняла пьяного пилота авиакомпании Azur Air Александра Слободчикова с рейса Тюмень–Сургут. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей в четверг, 19 сентября, со ссылкой на аудиозапись разговора пилота с работодателем, оказавшуюся в распоряжении агентства.

Инцидент произошел 2 сентября, в тот день у Слободчикова был выходной. Отмечается, что он «активно отдыхал и был пьян», однако «внезапно назначенный рейс из Тюмени в Сургут пилота не смутил, и он решил честно отработать».

Источник Федерального агентства новостей в Росавиации подтвердил агентству, что у летчика Александра Слободчикова действительно был выходной, а рейс, на котором он должен был быть пилотом, был запланирован на следующий день в другом городе. Но Azur Air внесла коррективы в график. «Сотрудник авиакомпании находился в Тюмени и выпивал во время законного выходного. На следующий день он планировал вылететь в Сургут для совершения очередного рейса, однако время вылета сдвинулось на более ранний срок. В связи с этим пилот решил экстренно отправиться в Сургут пассажиром», — отметил собеседник агентства.

В сообщении агентства уточняется, что багаж Слободчикова во время сдачи не приняли из-за габаритов. После этого мужчина устроил скандал и полиция задержала его, составив административный протокол о мелком хулиганстве по ст. 20.1. КоАП РФ.

Сейчас специалисты решают, как это отразится на профессиональной деятельности авиатора. ФАН пишет, что мужчине грозит отстранение от полетов на неопределенный срок.

Находясь в отделении полиции, что подтвердил источник в Росавиации, Слободчиков самостоятельно созвонился с диспетчером Azur Air. Летчик сообщил о своем состоянии: «Я был пьяный! У меня два дня выходных, я сидел-гулял. А вы меня не предупредили о том, что поставили этот рейс». Диспетчер, в свою очередь, советует ему позвонить в отдел планирования, на что мужчина просит собеседницу «сделать что-нибудь», перенести рейс на утро, поскольку он сидит в полиции.

«В любом случае за такое короткое время мужчина вряд ли смог бы протрезветь, то есть он всё равно намеревался лететь в рейс в таком виде», — рассказал агентству источник в Росавиации. Он отметил, что проводится внутреннее расследование произошедшего, но на данный момент летчик не отстранен от работы.

Azur Air также прокомментировал случившееся «Ленте.ру», подчеркнув, что инцидент произошел на рейсе другой авиакомпании.

«Появившаяся в СМИ информация, связанная с пилотом авиакомпании Слободчиковым, интерпретирована неверно и не может считаться полностью достоверной. Авиакомпания Azur Air не выполняет рейсов по внутренним воздушным линиям, в том числе по маршруту Тюмень–Сургут», — рассказал изданию представитель перевозчика.

В ноябре 2018 года ведущая авиакомпания Японии Japan Airlines временно отстранила от полетов 19 летчиков из-за пьянства. Командиры лайнеров сообщали пассажирам, что рейсы откладываются из-за плохого самочувствия пилота, не придавая случившееся огласке. Отмечалось, что число отстраненных пилотов резко возросло после введения более точных алкотестеров.