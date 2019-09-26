Прямой эфир

Коммунальщики косят траву во время снегопада в Башкирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Башкирский бизнесмен и общественник Азамат Галин опубликовал в соцсети пост о том, что вдоль дорог на трассах республики сотрудники коммунальных служб косят траву.

«Идет активная фаза заготовки придорожного сена. Запасаемся вдоволь. Отправим на экспорт», – прокомментировал автор. По информации Азамата Галина, работы велись в условиях обильного снегопада. Как отмечает «МедиаКорСеть», ранее глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал работу главы Госкомтранса Тимура Мухаметьянова.

В августе коммунальщики в Самаре установили перед домом должника «говорящую пирамиду позора» — конструкцию со встроенным магнитофоном, несколько раз в час воспроизводящим информацию о неплательщике и сумме долга за воду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Предложен новый способ борьбы со снегом в России
Власти Нижнего Тагила обещают завершить ремонт дорог, несмотря на снег

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019