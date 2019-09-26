Коммунальщики косят траву во время снегопада в Башкирии

Башкирский бизнесмен и общественник Азамат Галин опубликовал в соцсети пост о том, что вдоль дорог на трассах республики сотрудники коммунальных служб косят траву.

«Идет активная фаза заготовки придорожного сена. Запасаемся вдоволь. Отправим на экспорт», – прокомментировал автор. По информации Азамата Галина, работы велись в условиях обильного снегопада. Как отмечает «МедиаКорСеть», ранее глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал работу главы Госкомтранса Тимура Мухаметьянова.

В августе коммунальщики в Самаре установили перед домом должника «говорящую пирамиду позора» — конструкцию со встроенным магнитофоном, несколько раз в час воспроизводящим информацию о неплательщике и сумме долга за воду.