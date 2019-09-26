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Почти 50 км дорог отремонтировали в Тюменской области в рамках нацпроекта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Тюменской области отремонтировали более 45 км дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы провели в Заводоуковске, Упоровском, Исетском и Ялуторовском районах.

Как рассказали в Главном управлении строительства Тюменской области, до конца года планируется привести в порядок покрытие на 407 объектах. Их них 24 находятся в агломерации, 167 – региональные дороги, протяженность которых превышает 300 км, пишет портал «Наш город».

В сентябре дорожники завершили работы в Аромашевском районе, в селе Новопетрово около школы и на двух км дороги Кротово-Новопетрово. В нескольких населенных пунктах Вагайского района обустроили тротуары, к деревням Будалино и Ломаево отремонтировали подъезды.

В конце августа сообщалось, что в Тюмени на строительство недостающих тротуаров направили 24 млн рублей. Их должны обустроить до 15 октября 2019 года.

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