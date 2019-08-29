Недостающие тротуары построят в Тюмени за 24 млн рублей

В Тюмени на строительство недостающих тротуаров направили более 24 млн рублей. Подрядчик на проведение работ уже определен, сообщает портал госзакупок.

Новые тротуары появятся на улицах Орджоникидзе, 8 Марта, Барнаульской, Газовиков, Тобольский тракт, Советской, Эрвье и Семакова. Завершить работы исполнитель должен до 15 октября 2019 года, пишет портал «Наш город».

Начальная стоимость контракта составляла 24,3 млн рублей. Средства направят из бюджета города.

Подрядчика определили 8 августа. Заявка на конкурс была подана только одна, ее признали соответствующей всем требованиям закона.