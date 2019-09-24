Более половины запланированных дорог отремонтировали в Твери

В Твери завершили дорожные работы на 14 из 24 объектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает городская администрация.

По трем объектам были сданы отдельные этапы работ. Их выполнили на улице Паши Савельевой, проспекте Победы и улице Орджоникидзе, пишут «Тверские ведомости».

На прошлой неделе стартовал ремонт улицы Горького в Заволжском районе. Здесь планируют демонтировать трамвайные пути и отремонтировать дорожное покрытие.

За счет экономии средств летом 2019 года в программу ремонта включили участки улиц Склизкова, Ипподромной и Беляковского переулка.

Приемку работ осуществляет специальная комиссия.