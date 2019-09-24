Более половины запланированных дорог отремонтировали в Твери
В Твери завершили дорожные работы на 14 из 24 объектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает городская администрация.
По трем объектам были сданы отдельные этапы работ. Их выполнили на улице Паши Савельевой, проспекте Победы и улице Орджоникидзе, пишут «Тверские ведомости».
На прошлой неделе стартовал ремонт улицы Горького в Заволжском районе. Здесь планируют демонтировать трамвайные пути и отремонтировать дорожное покрытие.
За счет экономии средств летом 2019 года в программу ремонта включили участки улиц Склизкова, Ипподромной и Беляковского переулка.
Приемку работ осуществляет специальная комиссия.