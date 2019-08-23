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Ход ремонта дороги в рамках нацпроекта проверили в Тверской области

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Фото: Пресс-служба Правительства Тверской области
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В Тверской области участок трассы Торжок–Осташков ремонтируют по технологии регенерации в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ход работ оценили члены общественного совета при министерстве транспорта региона.

На проезжей части длиной 25 км выполнили фрезерование, завершается устройство слоя из асфальтогранулобетонной смеси и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. На этой неделе подрядчик должен приступить к укладке щебеночно-мастичного асфальтобетона. На дороге укрепят обочины, отремонтируют съезды, заездные карманы и посадочные площадки автобусных остановок, информируют Тверские ведомости.

В 2019 году дорожный фонд Тверской области увеличен на 495 млн рублей. Его общий объем составил 10,9 млрд рублей. Регион занимает третье место по финансированию ремонта дорог среди субъектов Центрального федерального округа.

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