Дополнительные объекты внесли в план дорожного ремонта в Тверской области

В Тверской области в программу дорожного ремонта включили ряд дополнительных объектов. Это стало возможным за счет увеличения финансирования дорожного фонда региона.

Как сообщает пресс-служба правительства области, в перечень был включен ремонт 11,5 км автодороги Конаково–Дулово–Высокое, участок в 1,9 км дороги Ржев–Сухуша, отрезок в 14,5 км дороги Починок–Удомля, 24,5 км трассы Москва – Санкт-Петербург – Гирино и другие.

Среди крупных проектов дорожных работ — реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке. Ремонт проведут в 2019–2021 годы. На него направят 722 млн рублей, пишут «Тверские ведомости».

В 2019 году дорожный фонд Тверской области увеличен на 495 млн рублей. Его общий объем составил 10,9 млрд рублей. Регион занимает третье место по финансированию ремонта дорог среди субъектов Центрального федерального округа.