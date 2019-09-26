Бродячие собаки принесли останки человека в депо в Казани

В Казани возбуждено уголовное дело по факту обнаружения человеческих останков на территории трамвайного депо. По данным очевидцев, кости принесли бродячие собаки.

По предварительной оценке, останкам несколько месяцев. Очевидцы сообщили, что кости в депо принесли собаки. Следователи устанавливают, где находятся остальные части тела. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

По факту обнаружения останков возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Кости переданы на экспертизу для установления причины смерти человека.

Ранее сообщалось, что скелетированные останки мужчины нашли возле жилого дома в Казани на улице Лебедева.