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Бродячие собаки принесли останки человека в депо в Казани

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В Казани возбуждено уголовное дело по факту обнаружения человеческих останков на территории трамвайного депо. По данным очевидцев, кости принесли бродячие собаки.

По предварительной оценке, останкам несколько месяцев. Очевидцы сообщили, что кости в депо принесли собаки. Следователи устанавливают, где находятся остальные части тела. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

По факту обнаружения останков возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Кости переданы на экспертизу для установления причины смерти человека.

Ранее сообщалось, что скелетированные останки мужчины нашли возле жилого дома в Казани на улице Лебедева.

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