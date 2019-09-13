Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

Житель курортного города Палм-Бич во Флориде Уильям Молдт 7 ноября 1997 года отдыхал в ночном клубе. Вечером он позвонил своей девушке и предупредил, что скоро вернется домой. Спустя полтора часа он уехал, очевидцы утверждали, что он был трезвым. С тех пор его никто не видел. На момент исчезновения мужчине было 40 лет.

Родные Молдта заявляли о его пропаже в полицию, но поиски не увенчались успехом.

Однако в сентябре 2019 года бывший житель города Уэллинтгон, находящегося неподалеку от Палм-Бич, просматривал с помощью Google Earth фотоснимки своего прежнего места жительства. На фотографиях он увидел в резервуаре для сточных вод, вокруг которого находились дома, что-то похожее на автомобиль. После этого мужчина связался со знакомым из Палм-Бич. Последний с помощью собственного беспилотника выяснил, что в резервуаре находится затопленная когда-то машина. Об этом сообщили в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов извлекли автомашину и обнаружили в ней останки человека. Судебно-медицинская экспертиза, проведенная 10 сентября, подтвердила, что останки принадлежат Молдту.

BBC News со ссылкой на полицию отмечает, что, по всей видимости, американец не справился с управлением и въехал в резервуар для сточных вод.

Google Earth — проект компании Google, в рамках которого в Сеть выкладываются спутниковые изображения всей поверхности нашей планеты.