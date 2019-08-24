В Астраханской области нашли пропавшего португальца

Пропавший в пятницу, 23 августа, в Астраханской области гражданин Португалии найден живым. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону.

«Гражданин Португалии обнаружен. В медицинской помощи не нуждается. Находится в Астрахани», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Накануне мужчина сам позвонил в экстренные службы по номеру 112 и по по-португальски сообщил, что едет на мотоцикле рядом с селом Линейное. При этом иностранец отметил, что не заблудился, а телефон разряжается. После этого диспетчер еще несколько раз пытался связаться с мужчиной, но безрезультатно.

На поиски португальца вышли добровольцы и волонтеры.

В начале августа сообщалось, что заблудившегося мужчину, которого неделю искали в подмосковном лесу, случайно обнаружил грибник.