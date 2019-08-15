Прямой эфир

Скелетированные останки нашли возле дома в Казани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители дома в Казани сообщили об обнаружении скелетированных останков мужчины. Следствием предварительно установлена личность погибшего.

Информация об обнаружении тела поступила от дома на улице Лебедева. По данным следствия, прохожие заметили скелетированные останки человека. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Предполагается, что погибшим является 75-летний житель Казани, который числился пропавшим без вести с 2017 года. По факту обнаружения останков проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах во время разгрузки песка на очистных сооружениях были обнаружены фрагменты тела, в том числе позвоночный столб и часть бедренной кости. Песок свозили с пяти разных месторождений в других регионах. С опознанием могут возникнуть трудности, так как неизвестно, как долго кости пробыли в песке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые раскрыли тайну найденных в США останков «вампира»
Серию сборных каменных саркофагов с останками бояр обнаружили в Новгороде

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019