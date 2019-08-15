Скелетированные останки нашли возле дома в Казани

Жители дома в Казани сообщили об обнаружении скелетированных останков мужчины. Следствием предварительно установлена личность погибшего.

Информация об обнаружении тела поступила от дома на улице Лебедева. По данным следствия, прохожие заметили скелетированные останки человека. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Предполагается, что погибшим является 75-летний житель Казани, который числился пропавшим без вести с 2017 года. По факту обнаружения останков проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах во время разгрузки песка на очистных сооружениях были обнаружены фрагменты тела, в том числе позвоночный столб и часть бедренной кости. Песок свозили с пяти разных месторождений в других регионах. С опознанием могут возникнуть трудности, так как неизвестно, как долго кости пробыли в песке.