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В результате схода поезда в Иране погибло 5 человек

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Пять человек погибло в результате схода поезда в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Об этом в среду, 25 сентября сообщает Iran Press.

По предварительным данным, число пострадавших составило 35.

По словам директора по связям с общественностью в провинции, инцидент произошел из-за попадания песка на железнодорожные пути.

11 сентября товарный поезд сошел с рельсов в США. Опрокинулись 14 вагонов, в одном из них перевозилась легковоспламеняющаяся жидкость. Произошло крупное возгорание.

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