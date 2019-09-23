Поезд насмерть сбил четырехлетнего ребенка на Кубани

В Краснодарском крае поезд насмерть сбил четырехлетнего мальчика. Об этом 23 сентября сообщает «Федеральное агентство новостей».

Инцидент произошел на железнодорожном перегоне Саратовская–Псекупс. Известно, что ребенок вместе с 70-летним дедушкой переходили пути в неположенном месте. По словам очевидцев, машинист пассажирского поезда Адлер–Краснодар заметил нарушителей, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда на пешеходов избежать не удалось, сообщает телеканал «360». От полученных травм ребенок скончался на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.