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Не менее 50 человек погибли при сходе поезда с рельсов в ДРК

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Фото: twitter.com/Mabrur00
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Поезд сошел с рельсов в Демократической Республике Конго. Как сообщает агентство Reuters 12 сентября, погибли по меньшей мере 50 человек.

Инцидент произошел в провинции Танганьика приблизительно в 03:00. Министр по гуманитарной деятельности Стив Мбикайи выразил соболезнования семьям погибших, пишет «Федеральное агентство новостей».

Власти ожидают увеличения числа жертв происшествия. О причинах схода поезда с рельсов не сообщается.

11 сентября товарный поезд сошел с рельсов в США. Опрокинулись 14 вагонов, в одном из них перевозилась легковоспламеняющаяся жидкость. Произошло крупное возгорание.

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