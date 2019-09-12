Не менее 50 человек погибли при сходе поезда с рельсов в ДРК

Поезд сошел с рельсов в Демократической Республике Конго. Как сообщает агентство Reuters 12 сентября, погибли по меньшей мере 50 человек.

Инцидент произошел в провинции Танганьика приблизительно в 03:00. Министр по гуманитарной деятельности Стив Мбикайи выразил соболезнования семьям погибших, пишет «Федеральное агентство новостей».

Власти ожидают увеличения числа жертв происшествия. О причинах схода поезда с рельсов не сообщается.

11 сентября товарный поезд сошел с рельсов в США. Опрокинулись 14 вагонов, в одном из них перевозилась легковоспламеняющаяся жидкость. Произошло крупное возгорание.