В Польше запустили поезд с «польскими» Львовом и Ровно

В Польше запустили поезд с «историческим» дизайном по случаю годовщины Второй Речи Посполитой. В нем изображена карта, на которой украинский Львов обозначен как часть Польши. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в среду, 4 сентября.

Также как польские отмечены города Ровно, Луцк и Броды. Они входили в состав Польши до 1939 года и вошли в состав УССР по итогам подписания Договора о ненападении, заключенного в 1939 году между СССР и Германией.

На дизайнерский поезд уже обратили внимание в соцсетях. В частности, пользователь Facebook Дмитрий Марунич опубликовал фото состава.

«Польские братики нанесли наши города на свои поезда. Ну всё. Такое не прощается. Хана урожаю капусты», — гласит подпись к снимку.

«Ивано-Франковск неожиданно превратился в «Станиславов», — отметил в комментариях к посту Yury Zigulya.

«АТО (антитеррористическую операцию) уже объявили?» — интересуется Гурген Григорян.

«В любом случае Львов — это российская территория, временно находящаяся под Украиной», — шутит Соня Кидман.

1 сентября в Польше прошли мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Варшава пригласила на них страны НАТО, в том числе Германию, однако не позвала делегацию России.