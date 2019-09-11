Прямой эфир

Товарный состав сошел с рельсов и загорелся в США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Товарный поезд загорелся после схода с рельсов в американском штате Иллинойс. Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Дюпо.

Как сообщает New York Post со ссылкой на железнодорожную компанию Union Pacific, с рельсов сошло не менее 14 вагонов, один из которых перевозил легковоспламеняющуюся жидкость метилизобутилкетон. Она используется как растворитель и может вызвать кожную сыпь.

В компании отметили, что дым от пожара, распространившийся по округе, не представляет серьезной угрозы для здоровья людей. Но полиция все же эвакуировала персонал и учащихся школ, находящихся рядом с местом ЧП.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причины катастрофы устанавливаются.

3 августа сообщалось, что в канадской деревне Ирвайн в провинции Альберта была объявлена эвакуация жителей после того, как поблизости с рельсов сошел поезд, перевозивший химикаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком в Японии
Популярный туристический поезд «Мокэница» потерпел аварию на севере Румынии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019