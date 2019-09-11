Товарный состав сошел с рельсов и загорелся в США

Товарный поезд загорелся после схода с рельсов в американском штате Иллинойс. Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Дюпо.

Как сообщает New York Post со ссылкой на железнодорожную компанию Union Pacific, с рельсов сошло не менее 14 вагонов, один из которых перевозил легковоспламеняющуюся жидкость метилизобутилкетон. Она используется как растворитель и может вызвать кожную сыпь.

#BREAKING: At least 16 train cars are derailed and multiple ones are on fire in Dupo, Illinois. No word on any injuries at this time.

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В компании отметили, что дым от пожара, распространившийся по округе, не представляет серьезной угрозы для здоровья людей. Но полиция все же эвакуировала персонал и учащихся школ, находящихся рядом с местом ЧП.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причины катастрофы устанавливаются.

3 августа сообщалось, что в канадской деревне Ирвайн в провинции Альберта была объявлена эвакуация жителей после того, как поблизости с рельсов сошел поезд, перевозивший химикаты.