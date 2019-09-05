Пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком в Японии
В японском городе Иокагама пассажирский поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов, сообщает телеканала NHK 5 сентября.
Инцидент произошел на железнодорожном переезде вблизи Токио. На кадрах, опубликованных местными СМИ, видны клубы черного дыма. Головной вагон поезда сильно поврежден, пишет ТАСС.
Информации о пострадавших и погибших пока нет.
На место прибыли спасатели, медики и другие экстренные службы.
7 августа сообщалось, что в Екатеринбурге пять вагонов поезда сошли с рельсов.