Пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком в Японии

В японском городе Иокагама пассажирский поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов, сообщает телеканала NHK 5 сентября.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде вблизи Токио. На кадрах, опубликованных местными СМИ, видны клубы черного дыма. Головной вагон поезда сильно поврежден, пишет ТАСС.

Информации о пострадавших и погибших пока нет.

На место прибыли спасатели, медики и другие экстренные службы.

7 августа сообщалось, что в Екатеринбурге пять вагонов поезда сошли с рельсов.