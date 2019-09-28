Дышите глубже: в Испании опять проблемы с правительством

Испания вновь осталась без правительства. Очередные внеочередные всеобщие выборы в стране назначены на 10 ноября. Выйдет ли страна благодаря им из сурового политического кризиса — разбирались «Известия»

Есть в испанском языке выражение, которым, пожалуй, можно выразить всю сущность испанца. Звучит оно так: hasta el último suspiro, что в переводе на русский значит «до последнего вздоха». Вот только означает не сопротивление жизненным обстоятельствам до полного истощения сил, а надежду на чудесное претворение мечты в реальность в последнюю секунду. Особенно в ходу это выражение у спортивных журналистов , что в общем-то и неудивительно: в доброй трети матчей футбольного первенства испанские команды забивают мячи в последние пятиминутки поединков, и если уж тут не сообщить, что кто-то ушел от поражения или вырвал победу в момент último suspiro, то когда же еще?

М5 Премьер-министр Педро Санчес Фото: REUTERS/Sergio Perez

С недавних пор это выражение стало частым гостем репортажей о политических событиях. Именно поэтому, хотя еще на прошлой неделе исполняющий обязанности главы правительства (тоже находящегося в статусе и.о.) Педро Санчес открытым текстом произнес, что страна вновь идет на внеочередные всеобщие выборы, электорат ждал «последнего вздоха» — теоретически законный срок на избрание руководителя исполнительной власти Испании истекал в последнюю минуту 23 сентября. И потому испанские политологи, размышляя о перспективах власти в стране, хотя и не сомневались, что страна продолжит увлекательную игру в голосование за парламентариев, всё же подстраховывались, вставляя в свои комментарии бесконечные «скорее всего» и «наиболее вероятно».

Начиная с первой минуты 24 сентября к этим оговоркам можно больше не прибегать. И начать оценивать шансы той или иной партии на прохождение в генеральные кортесы.

Пир победителей

О победе на выборах говорить смысла нет, ибо классическая двухпартийная система, позволявшая двум политическим организациям, отличавшимся друг от друга больше названием, чем программой, периодически сменять друг друга у руля государства, канула в Лету. Молодые партии — Ciudadanos («Граждане») и Podemos («Мы можем») — своими привлекательными популистскими лозунгами оттянули у традиционных «держателей контрольного пакета» — Социалистической (PSOE) и Народной (РР) партий — такое количество избирателей, что о завоевании абсолютного большинства в парламенте какой-то одной структурой пришлось забыть.

М1 Альберт Ривера (в центре), лидер партии Ciudadanos («Граждане»), и ее члены Фото: REUTERS/Javier Barbancho

Теперь здесь в ходу понятие «коалиционное правительство», которое, как выяснилось, входящие в него партнеры формировать просто не умеют, поскольку каждый преследует свои мелкие цели в ущерб глобальным. С недавних пор термин «победа на выборах» в Испании стал означать «набрать более 50% голосов одной партией», а суммирование мандатов возможными членами коалиции с целью превзойти суммарно этот рубеж — не более чем «достичь некоторого преимущества над соперниками».

Сегодня собрались

Испанское понимание термина «коалиция» достойно отдельного места в толковом политическом словаре. Поскольку в других странах под коалицией понимается некое объединение групп, организаций, течений, договаривающихся о сфере влияния и дележе портфелей. Глобальной задачей каждой формируемой коалиции является обычно досуществовать до конца отведенного срока. Получается или нет — вопрос второй.

Коалиция по-испански — своеобразная сборная команда, в которой среди равных обязательно есть более равный, — PSOE или PP — бывший гегемон, который не хочет отказаться от своих привилегий и всегда считающий, что все остальные должны работать на него. За бесплатно или за удовольствие работать на политического гранда, что в конечном итоге одно и то же. Желание дотянуть до конца отведенного срока у такой коалиции, конечно же, есть. Но отказ старой гвардии поступиться принципами и поделиться с новой портфелями и сферами влияния сводит шансы реализации этого желания к нулю.

Характерно это для обеих партий, еще недавно игравших между собой «договорные матчи» по системе «сегодня — мы, завтра — вы», периодически и через равные промежутки времени сменяя друг друга у власти. И приводит это к одинаковым результатам: помощники грандов не получают от них обещанного, перестают их поддерживать и... вперед к новым выборам.

М2 Сторонники Социалистической рабочей партии Испании (PSOE) празднуют результаты всеобщих выборов, Мадрид, Испания, 28 апреля 2019 года Фото: REUTERS/Sergio Perez

Ч то при этом происходит со страной, для современных лидеров неважно. Королевство Испания может запросто на несколько месяцев (отведенных законом) погружаться в дебаты по принципу «самозванцев нам не надо, премьер-министром буду я», работая при этом в автоматическом режиме — когда старый состав кабинета функционирует в режиме исполняющих обязанности. Королевство Испания может позволить себе такую роскошь, как избрать премьера, но даже не допустить до голосования предлагаемый правительством проект бюджета. Королевство Испания может позволить себе копеечный рост ВВП: ну что вы волнуетесь, мы же в плюсе все-таки. И по странному стечению обстоятельств не обратить внимание на то, что объем добавившегося ВВП почему-то полностью совпадает с увеличением абсолютной цифры государственного долга.

Теперь Испания может себе позволить выйти в рекордсмены Европы в таком виде спорта, как правительственная нестабильность. Начиная с декабря 2016 года выборы здесь проводят в четыре раза чаще обычного.

Выборы ради выборов

Итак посмотрим, что происходило в Испании в последнее политическое четырехлетие.

Декабрь 2015 года. РР отстояла свою первую вахту у штурвала государства и готовилась заступить на вторую. Однако выход страны из глобального кризиса оказался не настолько быстрым и решительным, чтобы вернуть благосостояние на уровень «до 2008 года». Что обеспечило появление в стране яркой популистской партии Podemos и увеличение поддержки Ciudadanos, переживавших за народ сильнее PSOE и PP.

V3 Лидер партии Podemos («Мы можем») Пабло Иглесиас проводит предвыборную кампанию, Мадрид, Испания, апрель 2019 года Фото: REUTERS/Rafael Marchante

Электорат растекся симпатиями по четырем партиям вместо двух (еще несколькими, получившими в кортесах количество мест на уровне статистической погрешности, можно пренебречь). В результате народникам удалось завершить избирательную гонку на первом месте, но с количеством мандатов, не дававшим право формировать правительство в одиночку. Первая в демократической истории Испании (после смерти Франко) попытка создания коалиционного правительства закончилась крахом и объявлением внеочередных выборов.

Июнь 2016 года. Народная партия во главе с Мариано Рахоем получила 123 кресла из 350 имеющихся в конгрессе (нижняя палата кортесов). Ровно столько же, сколько и в декабре 2015-го. Однако на этот раз звезды на политическом небосклоне выстроились удачнее, коалиция состоялась, и Рахой прошел в премьеры. Парламентское большинство, составленное из фракций РР и Ciudadanos и примкнувших к ним мелких депутатских групп, входящих Coalición Canaria, продержалось у власти до июня 2018-го, когда социалистам и Podemos удалось собрать в конгрессе количество голосов, достаточное для выражения Рахою и компании вотума недоверия.

Внутрипарламентский «переворот в рамках конституции» не привел к появлению нового устойчивого кабинета: имевшая большинство в новой правительственной коалиции PSOE, обещавшая до реализации июньского «заговора» популистам из Pоdemos несколько министерских портфелей в обмен на поддержку вотума недоверия, от исполнения обещанного отказалась. Что привело впоследствии к неутверждению проекта бюджета страны на 2019 год, переводу всех министров в статус и.о. и досрочным всеобщим выборам, состоявшимся в апреле 2019 года.

V4 Пресс-конференция Мариано Рахоя в штаб-квартире Народной партии (PP), Мадрид, Испания, май 2017 года Фото: REUTERS/Sergio Perez

Занявшие на них первое место социалисты получили 123 депутатских мандата в конгрессе. Постоянство — все-таки третий раз подряд выигравшая партия получает именно это количество мест, — которое завидным назвать язык не поворачивается. Правильнее считать его «выигрышным, но не победным». Понятно, что на роль премьера претендовал Педро Санчес, так и не сложивший с себя еще полномочия и.о. руководителя кабинета. Понятно и то, что поначалу его поддержать должны были депутаты от Podemos, рассчитывавшие на этот раз аж на шесть министерских портфелей из тринадцати. Однако в ходе пятимесячных дебатов популистам стало ясно, что в новом составе правительства места им вновь не достанется, и в итоге их лидер Пабло Иглесиас от поддержки Педро Санчеса отказался. Новые выборы назначены на 10 ноября 2019 года.

Бесперспективные перспективы

Испанские политологи, естественно, бросились определять перспективы каждой из партий, собирающихся принять участие в N 10 (электоральные события в Испании любят кодировать буквами и цифрами, соответствующими дате проведения — в данном случае это Noviembre 10. — Прим. «Известий»).

Большинство экспертов склонно считать, что минимальное превосходство будет на стороне правых сил: РР (108) в союзе с Ciudadanos (49) готовы ради победы объединиться с VOX (15), которую вдруг в прессе перестали называть партией ксенофобов (за их неприятие миграционной политики ЕС и выступления против приема арабо-африканских нелегалов) и антифеминистов (партия против предоставления женщинам особых условий только на основании того, что они женщины). Таким образом, правые получат минимальное большинство в конгрессе (требуется 176 мандатов), но вероятность как собственного выхода VOX из возможной правой коалиции, так и выталкивания их «большими соратниками» настолько велика, что не дает оснований считать, что новое правое правительство — это надолго.

М5 Фото: REUTERS/Susana Vera

Ровно то же самое можно сказать и о левом блоке — PSOE (103), Podemos (38) и группа, поддерживающая независимость Каталонии (30), — который, по последним данным, может претендовать на 173 места. Да, в оставшееся до дня голосования время цифры могут измениться. Но оснований думать о каких-то заметных перемещениях справа налево и обратно нет. При этом наличие у левого блока каталонских сепаратистов скорее надо считать отягчающим обстоятельством, чем способствующим успеху.