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Досрочные парламентские выборы в Испании состоятся 10 ноября

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Фото: TASS/Zuma
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И.о. премьера Испании, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес заявил, что досрочные парламентские выборы в стране состоятся 10 ноября. Об этом во вторник, 17 сентября, пишет «РИА Новости».

«Нет большинства в конгрессе, поэтому страна обречена на повторение выборов в ноябре», — подчеркнул он. По его словам, формирование правительства заблокировали две консервативные партии и одна левая.

Отмечается, что ранее король Испании Фелипе VI решил не выдвигать кандидатуру Санчеса на пост премьера, так как у него нет поддержки в конгрессе. Для того чтобы избежать досрочных выборов, следует назначить премьера до 23 сентября, но этого сделать не удастся.

Это будут четвертые выборы в стране за четыре года.

Педро Санчес возглавляет правительство с июня прошлого года. У ИСРП 84 из 350 мест в парламенте. Санчес вступил в должность председателя кабинета министров после того, как прежнее правительство во главе с лидером Народной партии Мариано Рахоем, действовавшее с 2011 года, получило вотум недоверия в парламенте в связи с коррупционным скандалом, в который были вовлечены члены партии Рахоя.

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