Толкают на выборы: провал бюджета грозит Испании новым кризисом

В эту среду в испанском парламенте пройдет голосование по бюджету на 2019 год. Скорее всего, оно закончится провалом и обернется для страны досрочными выборами. Нынешний кабинет Педро Санчеса, как правительство меньшинства, во всем зависит от поддержки других политических сил. Но сейчас премьер оказался меж двух огней. Каталонские партии, не смотря на полученные уступки, дали понять, что не поддержат проект бюджета без проведения нового референдума по независимости. А правая оппозиция требует от властей свернуть диалог с сепаратистами. Кризис правительства в Испании — далеко не первый в Евросоюзе. В череде Brexit, «желтых жилетов» и проблем Италии с мигрантами это еще больше ослабит позиции правящей элиты перед выборами в Европарламент.

Бюджет как заложник

Голосование по проекту бюджета состоится уже в эту среду. Чтобы умиротворить бурлящую Каталонию, социалисты прописали в бюджете максимально возможные финансовые стимулы для автономии. Дотации из центрального бюджета для этого региона подняли в 2019 году до 16,8% против 13,1% годом ранее. Это значит, что в случае утверждения бюджета в его нынешнем виде, Каталонии дадут €2 млрд из федеральной копилки и еще €200 млн в качестве инвестиций в инфраструктурные проекты, что выводит ее на второе место среди крупнейших получателей средств из Мадрида после Андалусии.

Народная партия и «Граждане» прописанные в документе поблажки каталонцам отвергли с порога, посчитав их незаслуженно щедрым «подарком сепаратистам» и поводом для обид испанцев из других регионов.

А каталонские партии оказались заложниками своих же политических амбиций. И при этом отыграть назад и все-таки одобрить выгодный им бюджет региональные политические силы уже не могут. Во вторник в Испании начался суд над 12 политиками из автономии, стоявшими за незаконным референдумом о независимости Каталонии от Мадрида 1 октября 2017 года. Каждому из них грозит до 25 лет тюрьмы, и на фоне царящего из-за этого накала страстей каталонцы требуют от сепаратистских партий ужесточить позицию к Мадриду, а вовсе не идти с властями на компромисс, даже ради бюджетных «пряников».

Поддержать бюджет готовы только в левой партии «Подемос», традиционно выступающей против любой экономии, а также в Баскской национальной партии.

— Мы хотели бы внести некоторые дополнительные детали в проект нынешнего бюджета, но в целом он неплох для Страны басков, — пояснила «Известиям» представительница Баскской националистической партии Марта Пагола.

Она добавила, что баски обещали поддерживать правительство при принятии бюджета взамен на пункт о многомиллионных инвестициях в Страну басков, и сейчас намерены придерживаться этого соглашения.

Но без поддержки каталонцев шансов на прохождение финансового документа нет: правительство Санчеса контролирует всего 84 места в 350-местном парламенте, и даже поддержка басков и Подемос дает социалистам только 156 голосов.

— Голосование будет провальным, и вероятность досрочных выборов резко возрастает, — выразила уверенность в беседе с «Известиями» эксперт-испанист отдела европейских политических исследований ИМЭМО Екатерина Черкасова. — Управлять страной без бюджета долго невозможно, особенно, опираясь на меньшинство.

Навстречу выборам

— Прежде всего, не стоит думать, что провал бюджета в среду означает что-то вроде американского шатдауна. Вовсе нет, — пояснил «Известиям» источник в правительстве Испании. — По закону в таких случаях продлевается действие старого бюджета, но сроки исполнения разных его статей сокращаются. И премьер может объявить внеочередные выборы.

Сам Педро Санчес в прошлом уже намекал, что готов пойти на досрочное голосование и даже не исключал, что оно может состояться 26 мая — в один день с местными и региональными выборами в Испании и голосованием в Европарламент.

При этом победы эти выборы его Соцпартии не принесут. Социалисты заметно уступают Народной Партии, а партия «Граждане», финишировавшая в прошлом первой на выборах в Каталонии, продолжает стремительно укреплять свои позиции и вполне может стать второй, считает Екатерина Черкасова. Во многом катализатором настроений испанской общественности стали итоги декабрьских выборов в Андалусии: правившие там доселе 36 лет социалисты уступили коалиции народников с партией «Граждане», при фактической поддержке ультраправого «Голоса». И сейчас испанские социологи утверждают, что такая же партийная комбинация — самый вероятный исход и всеобщих выборов в стране.

Ни нашим, ни вашим

Не являясь сторонником независимости Каталонии, премьер-социалист Педро Санчес, тем не менее, с самого начала прихода к власти в прошлом июне выступал за наведение мостов с неспокойной провинцией и выстраивание диалога. В общей сложности за восемь месяцев своего правления Педро Санчес, по подсчетам испанской El Pais, удовлетворил 21 требование, выдвинутое политическими силами автономии.

Однако сейчас его миролюбивый настрой может стоить ему кресла премьера: каталонцам его уступок оказалось мало, тогда как испанские правые партии, напротив, считают позицию социалистов по теме автономии излишне мягкой. Санчеса они обвиняют в предательстве национальных интересов.

В минувшее воскресенье лидеры трех оппозиционных политических сил — Народной партии, «Граждане» и созданной перебежчиками из стана консерваторов ультраправой внепарламентской партии «Голос» — вывели в центр Мадрида 45 тыс. испанцев под лозунгами отставки премьера и проведения досрочных выборов.

При этом свои претензии к премьеру остались и у каталонцев. На прошлой неделе их представители запросили включить в повестку грядущих межпартийных переговоров по автономии (их инициировал Педро Санчес в попытке решать проблему сепаратизма мирно) пункт о проведении референдума о независимости. В противном случае они грозили отвергнуть проект бюджета на 2019 год. Премьер Санчес ультиматум отверг, заявив о прекращении дальнейших переговоров с каталонскими политиками.

Потенциальное падение испанского правительства — не самая приятная новость для всего Евросоюза. Помимо крайне тяжелых переговоров о выходе из ЕС Великобритании, Европа во многом ослаблена внутриполитическими проблемами во Франции и сохраняющимися противоречиями между разными членами ЕС относительного миграционной политики. Политические пертурбации в Испании лишь добавят Брюсселю головной боли.